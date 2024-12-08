Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Akça Koca Bey Paneli" düzenlendi. Kocaeli’nin fethinin başrolü, kentin adının geldiği Akça Koca Bey ünlü tarihçiler tarafından anlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Yerel Destekler Programı" kapsamında önemli bir panele ev sahipliği yaptı.

Bu kapsamda Büyükşehir; Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği ve Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu iş birliğinde Akça Koca Paneli düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleşen panele Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan ve Tarihçi- Yazar Koray Şerbetçi konuşmacı olarak katıldı. Tarihçi-Yazar Volkan Şen’in moderatörlüğünü yaptığı tarih panelinde Akça Koca Bey’in Türk tarihindeki kahramanlıkları ve önemi anlatıldı.

AKÇA KOCA BEY PANELİNE YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen panel, ilk olarak fuaye sergi alanında manav kültür tanıtımıyla başladı. Akça Koca Otağ Çadırının da kurulduğu alanda misafirlere yöresel lezzetler ikram edildi. Bu anlamlı günde Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Manav Kültürü Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Mustafa Ersoy, esnaf oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yerini aldı.

Açılışta konuşan Manav Kültürü Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran, Akça Koca Anıtının bulunduğu bölgeyi daha çekici kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Başaran, “Akça Koca Bey bizim için Kocaeli Fatihidir. Manavlar olarak Akça Koca’yı tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Kocaeli’nin adı Akça Koca’dan gelmektedir. Fuaye alanında Manav kültürüne ilişkin değerlerimizi sergiledik. Kültürümüzü burada tanıttık” diye konuştu. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ise “Benim için Akça Koca; bilge, taktisyen, unutulmaz bir Türk Beyidir. İstanbul’un fethinin öncüsü olmuştur. İşte bu medeniyetin bekçisi olan bizler her harekette bayrak ve vatan için birlik içinde beraber olmalıyız. Manav topluluğu herkesle barışık, iç içe, her ortamda insanlarla kaynaşabilen bir inanışı temsil ediyor. Geçmişimizi en iyi şekilde öğrenip, çocuklarımıza da aktarmalıyız. İnşallah Akça Koca sadece bir anıt mezar olarak değil anlayış olarak da Kandıra kültüründe yer alacaktır” dedi.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin silah arkadaşı, Orhan Gazi’nin lalası ve Kocaeli’ne ismini veren büyük kahraman Akça Koca, düzenlenen panelle anıldı.

Panelde Kocaeli bölgesindeki ilk fetihleri ve Akça Koca’yı anlatan Prof. Dr. Haşim Şahin, sözlerine yörüklerin ve manavların boyunlarına taktıkları kefiyeden bahsederek başladı.

Şahin, “Kimin boynunda kefiye görürseniz ya Yörük ya da Manav’dır. Yani o Türk evladıdır. Kefiyede bulunan renkler şu anlama gelmektedir: Kızımı al bayrağımızın simgesi. Manavlar her zaman vatanperverdiler. Beyaz, ruh ve beden temizliğini ifade eder. İyi niyetli topluluktur Manavlar. Yeşil imanımızın, sarı bereketin mavi ise Oğuz Boylarının sembolüdür” dedi.