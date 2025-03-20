Sivas'ta uzun bir aradan sonra geleneksel bayram pazarı tekrar kurulacak.SİVAS (İGFA) - Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayram alışverişlerini daha rahat bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla Sivas Belediyesi tarafından Eski Buğday Pazarı yanındaki alana bayram pazarı kurulacak.

Bayram pazarı için başvurular Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Servisine yapılacak. 25 Mart tarihine kadar yapılacak olan başvurular sonrası pazardaki yerler kura yöntemi ile belirlenecek. Kura çekimi ise 26 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Pazarın kurulması ile birlikte şehirde düzenin sağlanması adına farklı bölgelerde satış yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Ramazan Bayramı öncesi Belediye tarafından şehir genelinde hazırlıklar devam ederken esnafların da bu uygulamaya yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor.