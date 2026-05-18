Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Umuda Pedal Çevir' Bisiklet Şenliği'nde pedallar, bu kez sağlık, spor ve umut için döndü. Yüzlerce bisikletseverin katıldığı dev organizasyon, Denizli sokaklarında hem 19 Mayıs coşkusunu yaşattı hem de unutulmaz bir farkındalığa imza attı.

DENİZLİ (İGFA) - 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen 'Umuda Pedal Çevir' Bisiklet Şenliği, büyük bir coşkuya sahne oldu. Lösemiyi yenen minik Almila için gökyüzüne bırakılan umut balonlarıyla başlayan şenlik, dev bisiklet sürüşü etabıyla zirveye ulaştı.



STARTI BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU VERDİ



Türkiye'nin dört bir yanından gelen profesyonel bisiklet toplulukları ile her yaştan yüzlerce Denizlilinin buluştuğu büyük sürüşün startı Çamlık Kent Ormanı girişinde verildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sürüş öncesi alanı dolduran yüzlerce katılımcıyı selamlayarak bayram coşkusunu paylaştı.



'CUMHURİYET, OMUZ OMUZA BİR DİRENİŞİN ESERİDİR'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Mayıs ruhunun bu ülkenin çimentosu olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin asla yıkılmayacağını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, 'Ülkenin her yeri işgal edilmişken küçücük bir gemiyle İstanbul'dan çıkıp 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basan o koca yürekli lidere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. İşte o başkaldırının sonunda kurulan bu güzel Cumhuriyet; kadınıyla erkeğiyle, 15 yaşından 93 yaşına kadar herkesin omuz omuza olabildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, her rengiyle yan yana durduğu bir coğrafyanın zaferidir. Bugün bu meydanda kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bir arada durabiliyorsak, ölümün üstüne gülerek giden o insanlar sayesindedir' dedi.



'CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR'



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü gençlere emanet etmesinin derin bir vizyon içerdiğini belirten ve her ne koşulda olursa olsun Cumhuriyeti koruma sözü veren Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: 'Büyük Önder biliyordu ki gençler gelecek demektir, umut demektir, yarının yeniden inşası demektir. Bugün bu bayramı en coşkulu şekilde kutlamak bizim boynumuzun borcudur. Buradan bir kez daha söz veriyoruz; ne olursa olsun, hangi zulüm kapımızı çalarsa çalsın, bu Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlara karşı onu ilelebet yaşatacağız. Bu Cumhuriyet, sonsuza kadar payidar kalacaktır.'



Konuşmaların ardından katılımcı tüm bisiklet gruplarına plaket takdim edildi.



ÇAMLIK'TAN DELİKLİÇINAR'A BÜYÜK BİSİKLET SÜRÜŞÜ



Şenliğin startını veren Başkan Çavuşoğlu, bisikletine binerek vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Çamlık Kent Ormanı girişinden başlayan ve Delikliçınar Meydanı'na kadar uzanan parkurda pedal çeviren yüzlerce bisikletli, kent merkezinde tam anlamıyla görsel bir şölen oluşturdu. Bayraklar ve marşlar eşliğinde ilerleyen bisikletlilere, yol boyunca Denizli halkı da alkışlarla destek verdi. Birlik, beraberlik ve sporun birleştirici gücü 19 Mayıs ruhuyla bir kez daha en üst seviyede hissedildi.



PROFESYONEL SPORCULAR İÇİN İKİNCİ ETAP: ALBAYRAK



Kent merkezindeki halk sürüşünün tamamlanmasının ardından şenlik, Ankara, İzmir, Muğla, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'dan gelen profesyonel bisikletçilerin katıldığı özel bir etapla devam etti. Farklı şehirlerden gelen profesyonel bisiklet sporcuları, kendileri için belirlenen güzergahı takip ederek Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'ne uzanan zorlu parkurda yüksek performanslı bir sürüş deneyimi gerçekleştirdi.