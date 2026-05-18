Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Körfez Mahallesi sahil hattında yürüttüğü ulaşım ve otopark düzenleme çalışmalarıyla bölgeye yeni bir ivme kazandırıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Körfez Mahallesi sahil hattında başlattığı ulaşım ve otopark düzenleme çalışmaları ile bölgeye modern bir görünüm kazandırıyor. Proje kapsamında trafik akışının rahatlatılması, yaya güvenliğinin artırılması ve ulaşım konforunun yükseltilmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Başiskele sahilinde ulaşım ve trafik düzenlemeleri tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarla birlikte sahil hattında trafik akışının rahatlatılması, yaya güvenliğinin artırılması ve bölgenin ulaşım konforunun yükseltilmesi hedefleniyor.

ESKİ BAĞDAT VE CEVHER DUDAYEV'DE ASFALT SERİMİ

Proje kapsamında Eski Bağdat Caddesi ve Cevher Dudayev Caddesi'nde aşınma tabakası asfalt serimi yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yol standardının yükseltilmesi ve trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

OTOPARK KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Çalışmalar çerçevesinde sahil bölgesindeki otopark alanlarının da genişletildiği, böylelikle özellikle yaz aylarında artan araç yoğunluğuna karşı ek kapasite oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

BAŞİSKELE SAHİLİ'NDE MODERN ULAŞIM HEDEFİ

Daha önce kamuoyuna duyurulan düzenleme kapsamında Liman Caddesi'nin tek yönlü hale getirilmesi, alternatif güzergâhların oluşturulması ve sahil hattında yaya alanlarının genişletilmesi planlanıyor.