Sivas Belediyesi tarafından çevre düzenleme ve zemin yenileme çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı, 27 Haziran’da düzenlenen tanıtım programıyla yeniden halkın beğenisine sunuldu.SİVAS (İGFA) - Tören, Atatürk’ün Sivas’a ilk kez gelişinin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi.Programa; Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü, askeri erkan, kamu kurumları temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL MEYDANI”

STSO Başkanı Zeki Özdemir konuşmasında, Cumhuriyet Meydanı’nın Türkiye’nin en güzel meydanlarından biri olduğunu belirterek, yapılan düzenlemenin meydana çok yakıştığını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“ELEŞTİRİLEN ALANI YENİLEYEREK HALKIMIZLA BULUŞTURDUK”

Başkan Adem Uzun, anıt alanının eski halinde vatandaşlardan sıkça şikâyet geldiğini belirterek, göreve gelir gelmez Anıtlar Kurulu onayını alarak çalışmalara başladıklarını ifade etti. Özmersan firmasının taş desteğiyle tamamlanan çalışmaların ardından, alanın yeni yüzüyle tekrar vatandaşlarla buluşturulduğunu söyledi. Uzun ayrıca, 4 Eylül Meydanı için de benzer bir düzenlemenin planlandığını açıkladı.

“CUMHURİYETİN ŞEHRİNE YAKIŞTI”

Vali Yılmaz Şimşek ise Atatürk Anıtı ve çevresindeki düzenlemenin, Sivas’ın tarihî misyonuyla örtüştüğünü belirterek, “Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehre yakışır bir düzenleme oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.