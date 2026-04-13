Sivasspor, kulüp tesisleri önünde meydana gelen trafik kazasında U13 takımından 4 sporcunun bulunduğu aracın kazaya karıştığını duyurdu.

SİVAS (İGFA) - Sivas'ta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü Sivasspor Kulübünün altyapı futbolcusu olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kulüp tesisleri önünde yaşanan trafik kazasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan kulüp yönetimi, Sivasspor U13 Takımı'nda forma giyen 4 sporcunun içinde bulunduğu aracın kaza yaptığı belirtildi. Sporcuların, İstanbulspor karşılaşması öncesinde top toplayıcı görevleri kapsamında tesislere gitmek üzere yolda oldukları ifade edildi. Kaza sonrası sporcuların sağlık durumlarının kulüp sağlık ekipleri tarafından yakından takip altına alındığı aktarıldı.

İlk müdahaleleri yapılan oyuncuların genel sağlık durumlarına ilişkin detaylı kontrollerin sürdüğü bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamasında, sporcuların ve ailelerinin yanında olunduğu vurgulanarak, 'Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle sporcularımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz' ifadelerine yer verildi.