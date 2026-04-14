Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Okullarda güvenlik tartışması... Silahlı saldırılara 'dur' demek için acil önlem şart!
İçeriği Görüntüle
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce-Yığılca bağlantı yolu İğneler Mezarlığı durağı mevkisinde yolcu otobüsünden indikten sonra karşıya geçmeye çalışan Halil Y'ye, Sabahattin B. idaresindeki 81 AFH 916 plakalı SUV araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Halil Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: RSS