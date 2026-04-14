MARDİN (İGFA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, Mezopotamya Ovası'na hâkim kayalıklar üzerinde bulunan ve halk arasında 'Kêlha Romî' adıyla bilinen tarihi yapıya ilişkin yeni bulgular dikkat çekti.

Muslu'nun yaklaşık bir haftalık yerinde incelemeleri, yapının yalnızca yerel bir savunma tesisi değil, Roma İmparatorluğu'nun Sasani sınır hattında kurduğu stratejik bir askerî sistemin parçası olabileceğini ortaya koydu.

MS 351-400 ARASINA TARİHLENİYOR

Faruk Muslu'nun aktardığı bilgilere göre kale, MS 351-400 yılları arasında, İmparator II. Konstantin'in emriyle komutan Dimitriyos tarafından yaptırılmış olabilir. Bu tarihleme, yapının Roma Devleti'nin resmî bir projesi olduğuna işaret ediyor.Nusaybin'in Roma-Sasani sınırındaki kritik konumu, Kêlha Romî'nin askerî önemini daha da artırıyor. Bölge, tarih boyunca iki büyük imparatorluk arasında yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Muslu, saha çalışmalarında kendisine rehberlik eden Mezopotamya Gezi ve Kamp Derneği Başkanı Serdar Nasa'ya teşekkür etti.

Bu keşif, Mezopotamya'nın henüz gün yüzüne çıkmamış tarih katmanlarını aydınlatmaya devam eden önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Kêlha Romî'nin detaylı arkeolojik kazılara konu edilmesi, bölgenin Roma dönemi savunma mimarisi ve askerî stratejisi hakkında yeni bilgiler sunması bekleniyor.