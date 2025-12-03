Sivas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak önemli hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Dr. Adem Uzun öncülüğünde yürütülen çalışmalar, engelli bireyler ve aileleri tarafından takdirle karşılandı.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik iş birliğiyle hayata geçirilen Akülü Sandalye Şarj İstasyonlarından ilki vatandaşların kullanımına sunuldu.

Proje ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından temin edilen 8 akülü sandalye şarj istasyonun; Aksu Parkı, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, Sıcak Çermik Kaplıcası, Soğuk Çermik Kaplıcası, Sivas Millet Bahçesi, 27 Haziran Millet Bahçesi ve Sivas Numune Hastanesi bahçesi gibi kentin günlük yaşamında önemli yer tutan lokasyonlara yerleştirilmesi hedefleniyor.

Belediye hizmet binasının otoparkında kullanıma sunulan şarj istasyonunun açılışında konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, 'Hayatı Aydınlat Projemiz ile engelleri aşarak bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı, hareket özgürlüklerini desteklemeyi ve bu konuda toplumda kalıcı bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İşte tam da bu noktada Sivas Belediyesi ile anlamlı bir güç birliği yaptık. Sivas'ımızın daha erişilebilir, daha kapsayıcı bir kent olması için merkezi noktalara akülü sandalye şarj istasyonları kurmak üzere ortak bir çalışma başlattık. Sivas'a kazandırdığımız 8 adet şarj istasyonunun ilkini de bugün hizmete alarak bu konuda güçlü bir farkındalık oluşturmak istedik. Akülü sandalye şarj istasyonlarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum' dedi.

Ardından söz alan Başkan Uzun, 'CK Enerji Çamlıbel Elektrik'e teşekkür ediyorum. Bugün ilk defa engelli araç şarj istasyonunun kurulumunu gerçekleştirdik. Bu çalışmayı şehrimizin farklı bölgelerinde de yaygınlaştıracağız. 8 adet istasyonu yoğunluğa göre yerleştireceğiz. İlk kurulumu da Valilik ve Belediye binamızın ortasında yer alan bölgeye yaptık. Bu hizmet ile birlikte yeni bir uygulamayı da hayata geçireceğiz. Akülü araç kullanan engelli bireylerimize kartlar vereceğiz. Bu kartlar ile şarj istasyonlarından faydalanabilecekler. Kartları da engelli vatandaşlarımıza zimmetleyeceğiz. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Kızılırmak projemiz içerisine Kapsayıcı Yaşam Merkezi kuracağız. Engelli bireylerimizin kurslar gördükleri, sosyalleştikleri, aileleri ile birlikte hoş vakit geçirecekleri modern bir tesis kazandıracağı. Bu vesile ile tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum' ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ PARK ALANI YENİLENDİ

Sivas Belediyesi ve TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda, Engelliler Kültür Merkezi yanında bulunan park tamamen erişilebilir hâle getirildi.

Engelli bireyler için yer alan spor aletleri yenilenirken ayrıca özel olarak tasarlanan salıncağın da ilk denemesi Başkan Uzun tarafından gerçekleştirildi.

Burada konuşan engelli hemşehrimiz Merve Akıllı, 'Çocukluktan beri hayalim salıncağa binmekti. Özel gereksinimli bireylerin ve çocukların özür bir çocukluk geçirmesi için, neşe içinde gülüp oynaması için önemli bir adım. Birçok şeyin başlangıcı olacağına inanıyorum. Burada mutlu olacaklar. Katkı ve emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Devamının gelmesi dileği ile şehrimiz için hayırlı olsun' şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Başkan Uzun, 'Bu çalışmamızı TÜRASAŞ ile birlikte gerçekleştirdik. Sivas'ta bir ilk olarak 3 adet salıncak ustalarımız tarafından yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Engelsiz bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturan çalışmalara imza attık. Ayrıca engellilerimiz için yeni bir araç aldık. Projeleri çiziliyor, engelliler için asansör sistemi kuracağız. Onları hastane, okul gibi gidecekleri yere bu araçla götüreceğiz. Geçenlerde işitme engelli kardeşlerimize özel olarak hazırlanan 50 tane işitme cihazı hediye ettik. Çalışmalarımız artarak devam edecek' dedi.

Diğer bir engelli hemşehrimiz Yelda Çubukçu da evindeki lavabonun kendisi için daha kullanışlı hale getirilmesi adına Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sebebiyle Başkan Uzun'a teşekkür ederek daima hayır dua ettiklerini söyledi.

ENGELLİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Afetlere karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda 'Afet Farkındalık Eğitimi ve Afet ve Acil Durum Çantası Dağıtım Töreni' gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, engelli bireylere afet anında yapılması gerekenler, doğru davranış şekilleri ve hazırlık süreçlerine yönelik kapsamlı bir eğitim verildi.

Programda konuşan Başkan Dr. Adem Uzun, engelli bireylerin olası afetlere karşı hazırlıklı olmalarının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak afet ve acil durum çantası hediye etti.