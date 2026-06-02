Eğitim Uzmanı Levent Nayki, sınav stresinin yönetilememesinin başarıyı düşürdüğünü belirtti. Nayki; düzenli uyku ve sağlıklı beslenmenin önemine değinirken, ailelerin baskı yerine destekleyici bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Sınav dönemlerinde öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik olarak da yoğun bir baskı altında kaldığını belirten Eğitim UzmanıLevent Nayki, sınav stresinin doğru yönetilmediğinde öğrencinin gerçek potansiyelini ortaya koymasını engelleyebildiğini söyledi.

Özellikle sınava sayılı günler kala öğrencilerde kaygı seviyesinin ciddi şekilde arttığına dikkat çeken Nayki, 'Kaygı tamamen kötü bir duygu değildir. Belirli düzeydeki heyecan öğrenciyi motive eder. Ancak kontrol edilemeyen stres; dikkat dağınıklığına, odak kaybına ve özgüven düşüşüne neden olur. Öğrencinin önce zihinsel olarak rahatlaması gerekir' dedi.

Son günlerde yoğun çalışma temposunun öğrencileri daha fazla yıpratabildiğini ifade eden Eğitim Uzmanı Levent Nayki, eksik yetiştirme paniğinin başarıyı düşürdüğünü belirtti.

Öğrencilerin son hafta kendilerini tüketmeye çalışmaması gerektiğini ifade eden Nayki, 'Bu süreçte önemli olan yeni bilgi yüklemek değil, mevcut bilgiyi sağlıklı şekilde koruyabilmektir. Düzenli uyku, doğru beslenme, kısa tekrarlar ve zihni sakin tutacak aktiviteler sınav performansını doğrudan etkiler' dedi. Ailelerin yaklaşımının da sınav sürecinde belirleyici olduğunu söyleyen Levent Nayki, kıyaslama ve baskının öğrencinin kaygısını artırdığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: 'Bir öğrencinin en çok ihtiyaç duyduğu şey, yanında yargılanmadan durulmasıdır. Sürekli 'kaç net yapıyorsun', 'başkaları ne durumda' gibi söylemler çocuk üzerinde görünmeyen bir baskı oluşturuyor. Aileler bu dönemde sonuç odaklı değil, destek odaklı yaklaşmalı.'

Sınavın hayatın tek gerçeği olmadığını ifade eden Nayki, gençlere şu mesajı verdi:'Bir sınav sonucu, bir insanın karakterini, yeteneğini ya da gelecekteki başarısını belirlemez. Gençler önce kendi emeklerine güvenmeli. Gerçek başarı, sadece sınav salonundaki sonuç değil; bu süreci psikolojik olarak güçlü şekilde yönetebilmektir.'