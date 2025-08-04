Türk pop müziğinin zirvedeki ismi Simge, “Mış Mış”, “Üzülmedin mi”, “Prens ve Prenses”, “Yankı”, “Ben Bazen”, “Öpücem”, “Yalnız Başına”, “Sevmek Yüzünden”, “Aşkın Olayım”, “Yakışıklı” ve “Önümüz Yaz” gibi sayısız hitin ardından şimdi de yeni şarkısı “Taksi” ile yaza damgasını vuruyor.İSTANBUL (İGFA) - Aylardır yeni albümü için geceli gündüzlü stüdyo çalışmalarını sürdüren Simge albümünü tamamladı ve konser maratonuna hızlı bir başlangıç yapıyor.

Albüm sürecinde aldığı sahne tekliflerini Ağustos ayı ve sonrasına erteleyen Simge, yoğun konser temposu için şimdiden hazırlıklarını tamamladı ve rakiplerine yine fark atacağının sinyallerini verdi.

Sözleri Mabel Matiz’e, müziği ve düzenlemesi George Kalogerakos’a ait olan yeni albümünden ikinci teklisi olan “Taksi”, yazın en iddialı şarkılarından biri olurken şarkının klibi de yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyada büyük ses getirerek gündem oldu.

“Ağustos ayını tamamen sahnede geçireceğim, Simge’in yazı şimdi başladı.” diyen şarkıcı, şarkıya gösterilen yoğun ilgiden oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.