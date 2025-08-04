İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi BtcTurkVadi Açıkhava, önceki akşam Türk rock müziğinin sevilen ismi Can Bonomo’yı ağırladı. Zengin görsel dünyasıyla dikkat çeken konserle seyircilere unutulmaz gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Atlantis Yapım organizasyonu, SM Production ve Turuncu Partnersimzası taşıyan gecede, Can Bonomo sahne enerjisi, repertuvarı ve nostalji yüklü detaylarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has tarzı ve enerjik performansı ile seyircileri kendine hayran bırakan sanatçı, hem son albümü “Kara Konular”da yer alan şarkılarını hem de hit olmuş şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Bu geceye özel hazırlanan sahne kostümüyle de beğeni toplayan Can Bonomo’nun ekip tişörtlerinde oğlu Roman’ın çizdiği illüstrasyonu kullanması da dikkat çekti.