Avukat Eda Salman, müvekkili Simge Sağın'a yönelik soruşturma ve haberlerde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaparak, evinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyuna yansıyan haberlerde adı geçen Simge Sağın ile ilgili avukatı Eda Salman da açıklama yaptı.

Avukat Salman, müvekkilinin evinde yapılan aramada Sağın ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirterek, 'Müvekkilin söz konusu haberlerde belirtilen hususlara dair herhangi bir ilgisi veya dahli bulunmamaktadır. Bu durum, soruşturma evrak ve tutanaklarıyla da sabittir' ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, Simge Sağın'ın adının geçtiği soruşturmayla ilgili ilk açıklama İletişim Danışmanı Özgür Aras'tan gelmiş ve Aras, Simge Sağın'ın konutunda yapılan aramada hekim kontrolündeki reçeteli ilaçların dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıklamıştı.