Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığını, yıkılan bina bulunmadığını açıkladı. Kent genelindeki eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak açıklama yaptı.

Vali Şıldak, ilk belirlemelere göre Şanlıurfa'da can kaybı ve yaralanma olmadığını, yıkılan binanın bulunmadığını bildirdi. Ekiplerin bilgi toplama ve tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Şıldak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Deprem nedeniyle Şanlıurfa genelindeki tüm eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 24 Eylül 2026 Perşembe günü ara verildi.

Vali Şıldak açıklamasında, 'Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun' ifadelerine de yer verdi.