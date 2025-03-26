İstanbul'daki protestolar kapsamında tutuklananların Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldüğü yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan protoesto tutuklularının Silivri'de yer olmadığ için emniyete geri götürüldüğü iddialarının manipüle içerikli olduğu kaydedildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet eden 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığının altı çizilen açıklamada, "Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri İstanbul Emniyetince tamamlanmış, 22 Mart 2025 günü Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının 56 şüphelinin gözaltı süresini 1 gün uzatması nedeniyle şüpheliler tekrar Emniyete getirilmiş, 23 Mart 2025 günü adli makamlara intikal ettirilmiştir. 50 şahıs Adli Kontrol Hükümleriyle serbest bırakılmış, 6 şahsa ev hapsi tedbiri uygulanmış, 2 şahıs da tutuklanmıştır. Dolayısıyla hakkında tutuklama kararı verilen şahısların iddia edilen nedenlerden dolayı emniyete geri götürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.