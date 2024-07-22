Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, 2024 Golden Bridge Ödülleri’nde ‘Bilim ve Teknolojide Başarı’ kategorisinde altın ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, yenilikçi ve katma değerli çalışmalarının karşılığında dünya çapında yepyeni bir başarı hikayesi daha yazdı. Firma, Silikon Vadisi Ödülleri olarak bilinen Globee Awards - Golden Bridge Ödülleri’nde ‘Bilim ve Teknolojide Başarı’ kategorisinde altın ödül almaya hak kazandı.

Dünyanın dört bir yanından gelen projeleri ve üstün projeleri onurlandıran bu prestijli ödül, Bursalı'nın teknolojik alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, Silikon Vadisi Ödülleri - Golden Bridge’de ‘Bilim ve Teknolojide Başarı’ kategorisinde altın ödül alarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Bu ödülün Bursalı'nın sadece Türkiye'de değil, küresel çapta da teknoloji ve yenilik alanlarında önemli bir konumda olduğunu gösterdiğini ifade eden Bursalı, “Bu prestijli ödülü kazanmak, çalışma arkadaşlarımızın yoğun çalışmasının bir sonucudur. Uluslararası arenada adımızı duyurmak bizim için büyük bir onur” dedi.

TEKNOLOJİ ODAKLI ÇALIŞMA

Bursalı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilim ve teknolojide yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerini dile getiren Alper Bursalı, şöyle devam etti: “Teknolojide çok hızlı değişimler yaşanıyor ve firma olarak gelişmeleri yakından takip etmeye özen gösteriyoruz. Teknoloji odaklı çalışmalarımız sayesinde de uluslararası arenada adımızı duyuruyoruz. Globee Awards - Golden Bridge Ödülleri’nde ‘Bilim ve Teknolojide Başarı’ kategorisindeki altın ödülümüz bu alandaki gücümüzü ortaya koyarken, gelecekteki projelerimiz için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Yenilik ve mükemmeliyet yolculuğumuzda hız kesmeden ilerlemeye devam edeceğiz.”