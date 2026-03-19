Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümünde Bakırköy'de düzenlenen 'Kahramanlık Türküleri Konseri'nde duygu dolu anlar yaşandı. Program kapsamında kent lokantasında hazırlanan özel menüyle de şehitler anıldı, gece sonunda helva dağıtıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, Bakırköy'de anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Bakırköy Belediyesi öncülüğünde, Bakırköy Müzik Akademisi tarafından hazırlanan 'Çanakkale Zaferi Kahramanlık Türküleri Konseri', vatandaşların yoğun katılımıyla sahnelendi.

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, Çanakkale ruhunu yansıtan kahramanlık türküleri seslendirildi. Koro ve orkestra performanslarıyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatılırken, salonu dolduran vatandaşlar zaman zaman türkülere eşlik etti.

Program boyunca Çanakkale'de verilen mücadelenin önemi bir kez daha hatırlatılırken, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Gecenin sonunda ise şehitlerin ruhuna ithafen vatandaşlara helva dağıtıldı. Bu anlamlı ikramla program son bulurken, katılımcılar duygu dolu anlarla salondan ayrıldı.

KENT LOKANTASI'NDA ÇANAKKALE MENÜSÜ

Bakırköy Belediyesi tarafından günün anlam ve önemine ithafen Kent Lokantası'nda da özel bir menü hazırlandı. Çanakkale şehitleri anısına oluşturulan menüde yağlı buğday çorbası, yeşil mercimek, bulgur pilavı ve üzüm hoşafı vatandaşlara sunuldu.

'O gün cephede ne varsa bugün de soframızda o var' anlayışıyla hazırlanan menü, hem öğle saatlerinde hem de iftar vaktinde vatandaşların beğenisine sunuldu.