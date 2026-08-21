Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği çerçevesinde 17 ilçede yatırımlarına devam ederken vatandaşlardan gelen talepleri de ivedilikle karşılıyor. Bu kapsamda Orhaneli'de 1,5 kilometrelik bağlantı yolu yenileniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde ulaşım ağını güçlendirme yatırımlarına hız verdi.

Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında temmuz ayında 25 kilometreden fazla sıcak asfalt işlemi gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, ağustos ayında da yoğun mesaisine devam etti. Geniş kapsamlı saha taramalarında bakım ve onarım ihtiyacı tespit edilen yolları bütüncül bir planlama doğrultusunda yenileyen ekipler, aynı zamanda vatandaşlardan gelen taleplere de hızla yanıt üreterek belirlenen noktalara müdahale etti. Bu bağlamda Orhaneli ilçesinde bulunan Karagöz Mesire Alanı bağlantı yolu yenilendi. 1.500 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğindeki güzergahta 5 bin ton kazı ve dolgu imalatını tamamlayan ekipler, yol yenileme çalışmasında 2 bin ton sıcak asfalt kullandı.

MUHTAR VE VATANDAŞIN PAYI BÜYÜK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, göreve geldiği 10 Nisan tarihinden bugüne kesintisiz süren ulaşım seferberliği hakkında 'Bursa'mız genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve genişletmek öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bunun için de hızla 17 ilçede saha taramaları başlatarak ihtiyaçları tespit ettik, talepleri topladık. Sahadan elde ettiğimiz verileri bütüncül bir bakışla ele aldık ve hazırladığımız kapsayıcı planımızı uygulamaya başladık. Şehrin her köşesine eşit hizmet sunmak ve her bir vatandaşımıza layık olduğu hizmeti sağlayabilmek adına yoğun mesaiyle çalışıyoruz. Bu noktada ihtiyaçların tespitinde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın payı büyük. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Orhaneli Karabekirpaşa Mahalle Muhtarı Fersan Günay, 'Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar başladı. Buraya ulaşım artık daha kolay olacak' ifadelerini kullandı.