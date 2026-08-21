Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen ilk bilimsel su altı kazısına ev sahipliği yapan Kerpe Antik Limanı, Su Altı Arkeopark Projesi ile dünya turizmine kazandırılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kerpe'nin mavi derinliklerinde 2 bin 500 yıllık kültürel mirasın izlerine dalan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin Kocaeli turizmine yeni bir boyut kazandıracağını vurguladı.

TURİZM POTANSİYELİNE GÜÇLÜ DOKUNUŞ

Kocaeli'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak geleceğe taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini güçlendirecek çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kerpe Antik Limanı'nda devam eden su altı kazı ve araştırma çalışmalarını yerinde inceledi. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'in de katıldığı programda Başkan Büyükakın, Su Altı Arkeopark Projesi'nin geldiği aşamaya ilişkin yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

BÜYÜKAKIN, KERPE'NİN TARİHİNE DALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Müze Müdürlüğü ve uzman su altı arkeoloji ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Başkan Büyükakın da Kerpe'nin berrak sularına dalış gerçekleştirdi. Dalgıç arkeologlarla birlikte tarihi kalıntıların bulunduğu alana dalan Başkan Büyükakın, binlerce yıldır su altında korunan kültür varlıklarını ve antik limana ait kalıntıları yerinde inceleme fırsatı buldu. Çalışmalar hakkında uzmanlardan bilgi alan Büyükakın, Kerpe'nin doğal güzellikleri kadar köklü tarihiyle de uluslararası ölçekte tanınmasını sağlayacak projenin önemine dikkat çekti.

Kerpe Su Altı Kazı ve Araştırması, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen ilk bilimsel su altı kazısı olma özelliğini taşıyor. Bölgede yürütülen araştırmalarda, antik limana ait mendirek kalıntılarının yanı sıra farklı dönemlere ait çok sayıda kültür varlığı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda MÖ 4. yüzyıldan MS 12. yüzyıla uzanan geniş bir döneme ait eserler gün yüzüne çıkarıldı. Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ışık tutan yaklaşık 150 bütünlüğü korunmuş eser ile çok sayıda arkeolojik buluntu kayıt altına alındı.

2 BİN 500 YILLIK TİCARETİN İZLERİ KERPE'DE

Antik dönemde 'Kalpe' ve 'Kalpes Limen' adlarıyla bilinen Kerpe, Karadeniz'in en güvenli doğal limanlarından biri olarak yüzyıllar boyunca ticaret ve ulaşım açısından stratejik önem taşıdı. Antik Bithynia Bölgesi'nin Karadeniz'e açılan korunaklı kapılarından biri olan liman, farklı coğrafyalar arasındaki deniz ticaretinin önemli durakları arasında yer aldı. Kazılarda Kuzey Afrika, Gürcistan, Marmara ve Kilikya bölgesi kökenli amforaların bulunması, Kerpe Antik Limanı'nın geniş bir ticaret ağına sahip olduğunu ortaya koydu. Amforaların yanı sıra Osmanlı dönemine ait lüleler, kandiller, gündelik kullanım eşyaları, seramikler ve tamamına yakın amfora kalıntıları da tespit edildi. Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan farklı coğrafyalara ait bu eserler, Kerpe'nin yaklaşık 2 bin 500 yıl boyunca hareketli bir ticaret ve lojistik merkezi olduğunu gözler önüne seriyor.

Kerpe'nin su altındaki kültürel mirasını korumayı ve turizme kazandırmayı amaçlayan Arkeopark Projesi ile ziyaretçilere farklı bir deneyim sunulması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla dalış tutkunları; antik liman kalıntılarını, batık alanlarını ve su altında korunan kültür varlıklarını kendi doğal ortamlarında görme imkânı bulacak.

Su altında oluşturulacak özel platformlarda amfora, kandil ve farklı formlardaki pişmiş toprak eserlerin sergilenmesi planlanıyor. Böylece Kerpe, yalnızca denizi, kumu ve doğal güzellikleriyle değil; arkeoturizm, dalış turizmi ve kültür turizmini buluşturan özgün bir destinasyon olarak da öne çıkacak.