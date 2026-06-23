Sigorta şirketleri poliçe ve hasar verilerini artık büyük ölçüde eş zamanlı olarak sisteme aktaracak. Merkezin merkezi İstanbul olarak belirlenirken, trafik kazalarındaki kusur değerlendirmeleri için yeni komisyonlar kurulabilecek.

ANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklere gitti. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, sigortacılık sektöründe veri paylaşımı, denetim ve gözetim süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte SBM'nin idari merkezinin İstanbul olduğu açıkça hüküm altına alınırken, Yönetim Komitesi kararıyla İstanbul veya diğer şehirlerde şube açılabilmesinin önü açıldı.

Düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri ise veri aktarım süreçleri oldu.

Buna göre sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerine ilişkin üretim verilerini SBM'ye eş zamanlı olarak iletecek. Hasar verilerinde de önemli bir değişikliğe gidilerek, güncel muallak tazminat bilgilerinin gün sonuna kadar, diğer hasar verilerinin ise eş zamanlı olarak sisteme aktarılması zorunlu hale getirildi.

Yönetmelikle birlikte trafik kazalarında kusur değerlendirmelerine yönelik yeni bir mekanizma da oluşturuldu.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin talebi üzerine SBM bünyesinde yeterli sayıda 'tutanak değerlendirme komisyonu' kurulabilecek. Komisyonların çalışma usul ve esasları SEDDK tarafından belirlenecek.

Bu arada yönetmeliğe 'özellikli kuruluş' ve 'yetkili kullanıcı' tanımları eklenirken, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Emeklilik Gözetim Merkezi, DASK ve Tarım Sigortaları Havuzu gibi kurumlar bu kapsamda tanımlandı. Yeni düzenleme, SBM sistemlerinin kullanımına ilişkin 'aşım bedeli' uygulamasını da getirirken, belirlenecek kullanım limitlerinin aşılması halinde sigorta şirketleri, yetkili kullanıcılar ve özellikli kuruluşlardan aşım bedeli alınabilecek. Sürekli limit aşımı durumlarında ise ilgili mevzuat kapsamında yaptırım uygulanabilecek.

Düzenlemenin veri aktarımına ilişkin hükümleri 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek, diğer hükümler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.