Dijitalleşme hamlelerine ve yapay zekâ entegrasyonuna hız kesmeden devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, geleceğe dönük dijital yol haritasını tüm yönetim kademesi ve personeliyle paylaştı. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirdiği interaktif sunumda; kurum içi dijitalleşme adımları, ULAKBEL entegrasyonu ve yapay zekânın belediyecilik hizmetlerinde etkin kullanımı ele alındı.

KAYSERİ (İGFA) - Toplantıda öne çıkan en önemli başlıklardan biri, Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin kendi bünyesinde hayata geçirdiği yapay zekâ asistanı MEGA oldu. Kısa sürede kurumsal süreçlere entegre edilen MEGA'nın, özellikle vatandaşla iletişim ve bürokratik işlemlerde iş yükünün üçte birini tek başına yürütür hale geldiği vurgulandı.

ULAKBEL sistemi ve MEGA'nın entegrasyonu ile vatandaşlara 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz iletişim imkânı sunulduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

'Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğümüzce geliştirilen yapay zekâ çözümleri ve MEGA asistanımız sayesinde belediyemizin iş yükünü ciddi oranda hafiflettik. Dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olan bu sistem, personelimizi rutin operasyonlardan kurtararak daha stratejik alanlara odaklanmalarına imkân tanıyor. Melikgazi'yi sadece bugünün değil, geleceğin teknolojisiyle yönetiyoruz.'

Toplantının son bölümünde veri analitiği, akıllı şehir uygulamaları ve süreç otomasyonlarında tamamen yerli ve yenilikçi yazılımların devreye alınacağı, Melikgazi'nin dijitalleşmede öncü belediye konumunu sürdüreceği aktarıldı.