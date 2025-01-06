Sarıay Derneği ve İstanbul Kent Üniversitesi, sigara ve diğer bağımlılıklarla mücadele konusunda işbirliği yapmak üzere protokol imzaladılar. Protokol imza töreni 04 Ocak 2025 tarihinde Taksim Green Park Otel'de gerçekleşti.

Son yıllarda dünyada birçok ülkede sigara ve tütün kullanım oranları azaltılabilirken ülkemizde maalesef anlamlı bir düşüş kaydedilememektedir. Bunun ancak kapsamlı ve ciddi bir mücadele ile olacağı inancıyla çok kapsamlı ve etkili kampanyalar ve sürekliliği olan çalışmalar gerekmektedir. Bu iki kurum bağımlılıklardan uzak daha sağlıklı bireyler yetişmesi için topluma yönelik yapacakları kapsamlı çalışmaların etki alanlarının artırılmasını amaçlamakta.

İşbirliği protokol imza töreninde konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin ATSÜ üniversitelerin bilgi üretim görevleri yanında üniversitelerde üretilen bilgi ile topluma katkı sağlama rollerinin bulunduğunun altını çizerek, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıklar konusunda Sarıay Derneği ile ortaklaşa çalışma ve projeler üretmekten mutlu olacaklarını ifade etti. Türkiye’de ilk defa İstanbul Kent Üniversitesinde bu alanlarda kurulma hazırlıkları devam eden doktora programlarının olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda konuşan Sarıay Derneği Başkanı Dr. Şahan Can Şahan sigara kullanımının uzun yıllardır olduğu gibi günümüzde de masum ve sıradan görüldüğünü ancak toplum sağlığı için büyük tehdit oluşturduğunu, hastalık tedavi süreçlerini bazen imkânsız hale getirdiğini bildirdi. Diğer taraftan ailelerin ve ülke ekonomisine ciddi bir yük olduğuna dikkat çekti. Diğer madde bağımlılıklarına basamak olabildiğine vurgu yaptı. Sarıay Derneği olarak ülkemizdeki diğer üniversitelerle, yerel yönetimlerle ayrıca iş dünyası ile yüksek sigara içme oranlarını aşağı çekmeye yönelik çalışmalarda işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Sarıay Derneği ile İstanbul Kent Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile aynı zamanda üniversite çağındaki öğrencilerin sivil toplum kuruluşları çalışmalarında yer almaları, iş yapma ve iletişim tecrübelerinin geliştirilmesi ve topluma yarar sağlayan bir genç neslin gelişmesi çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmakta. Protokol imza töreninde ayrıca sigara kullanımı ile ağız ve diş sağlığı ve buna bağlı genel sağlık sorunlarının arasındaki ciddi ilişkinin altı çizildi.

Sarıay Derneği 1950'lerde dünyada tütün bağımlılığına karşı savaş için kurulmuş ilk dernek. Gençleri her türlü bağımlılıktan korumak adına önleyici çalışmalar gerçekleştirmekte. Bu doğrultuda faaliyetler ve projeler üretir. Derneğin 2025 yılında organize ettiği Tütün bağımlılığına karşı sanatın gücü başlıklı yarışmasına https://www.sariaydernegi.org/2025-afis-tasarim-yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1) linkinden erişilebilir.

Editör: MURAT AYDIN