Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve öğrencileri sanata teşvik etmek amacıyla düzenlenen Ortaokullar Arası “Sıfır Atık Sonsuz Sanat” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Başkan Çavuşoğlu verdi.DENİZLİ (İGFA) - 5-6. sınıflar ile 7-8. sınıflar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucunda her kategori için ilk 5 eser belirlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Özgür Başkurt, Hülya Bartal, daire başkanları, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Umut Somyürek, Büyükşehir Belediyesinin sıfır atık konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi.

DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da, daha temiz, daha yaşanabilir bir Denizli ve dünya için çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık konusunu yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak benimsiyoruz. Bu yaklaşımı çocuklarımızın sanatla ifade etmesi, bu bilinci içselleştirdiğinin en güzel göstergesi. Bugün burada, sadece bir yarışmanın ödüllerini değil; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal gücünü, emeğini ve çevreye olan duyarlılığını ödüllendiriyoruz. Tüm öğrencilerimizi ve onları destekleyen ailelerini, öğretmenlerini yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı. Yarışmada birinci olan öğrencilere tablet, ikinci olanlara bisiklet, üçüncülük ödülünü alanlara ise profesyonel resim seti hediye edildi. Jüri Özel Ödülü ve Teselli Ödülü kazanan öğrencilere de resim seti verildi.

ÖDÜL KAZANANLAR

5. ve 6. sınıf kategorisinde Nezihe Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Zeynep Yıldız birinci, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulu 6. sınıf öğrencisi Zeynel Ada Ünal ikinci, Pınarkent Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Cudi Şehni ise üçüncü oldu. Jüri Özel Ödülünü Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Akça, Teselli Ödülünü ise Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Simay Daşıkan aldı.

7. ve 8. sınıf kategorisinde ise Hacı İrfan Mersin Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Rümeysa Daraman birinci, Esat Sivri Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Beren San ikinci, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulu 7. sınıf öğrencisi Beril Çeştepe üçüncü oldu. Jüri Özel Ödülünü Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi İkrasu Kocaoğlu, Teselli Ödülünü de Sarayköy Gazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Semanur Dinçer aldı.

ÖĞRENCİLER UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI

Öte yandan etkinlikler kapsamında Denizli Bilim Merkezi’nde Sıfır Atık Atölyesi’nde öğrenciler atık malzemelerden yeni ürünler tasarlayarak, geri dönüşüm ve yeniden kullanım kavramlarını uygulamalı olarak öğrendi. Planetaryum da uzayın gizemli dünyasında keşfe çıkarak; gezegenleri, yıldızları ve çevreyle ilişkili gökyüzü olaylarını izleme fırsatı buldu.