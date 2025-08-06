Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklığı, kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısı parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerde kısa süreli fırtına bekleniyor.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.