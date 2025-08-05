TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için kurulan komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurtulmuş, toplantının milletin geleceğine dair umutların başlangıcı olduğunu belirterek, terörün yarım asırlık karanlık geçmişine son verme kararlılığını vurguladı. 8 saat süren toplantının ikincisi 8 Ağustos Cuma günü yapılacak.ANKARA (İGFA) - TBMM Tören Salonu’nda yapılan “Terörsüz Türkiye” komisyon toplantısında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milletimiz, zorlu dönemlerde kenetlenerek hareket ettiği gibi bugün de aynı inanç ve dayanışmayla terörü bitirecek. Bu komisyon, toplumsal barışın ve kardeşliğin teminatıdır” dedi.

Terörün yalnızca can değil, umut ve emeği de çaldığını ifade eden Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye, aynı zamanda terörsüz bir bölge demektir” diyerek bölgesel barışa vurgu yaptı.

“SİLAH BIRAKMA SÜRECİ PAZARLIK DEĞİL, MİLLETİN KARARLILIĞIDIR”

Kurtulmuş, komisyonun anayasa yazımı değil, kardeşlik ve toplumsal barışı güçlendirme misyonu taşıdığını belirterek, “Silah bırakma süreci bir pazarlık değil, milletimizin huzur ve birlik iradesinin yansımasıdır” dedi. Kurtulmuş, şeffaflık, açıklık ve çoğulculuk ilkeleriyle çalışacak komisyonun, toplumun yüzde 98’ini temsil ettiğini vurguladı.

LİDERLERE TEŞEKKÜR

Kurtulmuş, sürecin başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Yol Partisi ve DEM Parti yöneticileri ile tüm destek veren siyasi partilere teşekkür etti.

Komisyonun, yapıcı fikirlerle toplumsal psikolojiyi doğru yönlendireceğini ve barışı kalıcılaştıracak yasal düzenlemeler için çalışacağını ifade eden Kurtulmuş, “Herkesin sözü kardeşlik diliyle şekillenecek. Hiçbir vatandaşımız kimliğinden dolayı ötekileştirilemez. Tarihi bugünün anlayışıyla yorumlayarak geleceği inşa edeceğiz” dedi.

Meclis'te yaklaşık 8 saat süren toplantı sona ererken, komisyonun 8 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te yeniden toplanacağı öğrenildi.