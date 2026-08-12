Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Dijital Çağda Kamu İletişimi' panelinde dijitalleşme, yapay zekâ ve kamu iletişiminin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, dezenformasyon ve sentetik içerik risklerine karşı doğru ve güvenilir bilginin önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının iş birliğinde düzenlenen 'Dijital Çağda Kamu İletişimi' paneli ve 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi' tanıtım programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, dijitalleşmenin kamu yönetimi ve iletişim üzerindeki etkilerinin ele alındığı programda, vatandaş ile devlet arasındaki güvenin güçlendirilmesinde kamu iletişiminin kritik rol oynadığını vurguladı.

'İLETİŞİM KANALLARINI AÇIK VE GÜVENİLİR TUTMAK ÖNEMLİ'

Vatandaşların kamu hizmetleriyle artık yalnızca hizmet binalarında değil, dijital platformlarda da etkileşim kurduğuna dikkat çeken Duran, kamu yöneticilerinin vatandaşların bulunduğu her alanda açık, etkin ve güvenilir iletişim kanalları oluşturması gerektiğini belirtti. Dijitalleşme ve yapay zekânın iletişim alanında önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Duran, bununla birlikte dezenformasyon, manipülasyon, algoritmik yönlendirme ve gerçeğinden ayırt edilmesi güç sentetik içerikler gibi yeni risklerin ortaya çıktığını kaydetti.

YENİ SOSYAL MEDYA REHBERİ TANITILDI

Program kapsamında tanıtılan 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi'nin, yalnızca teknik sosyal medya tavsiyeleri içermediğini belirten Duran, rehberin aynı zamanda ortak bir kamu iletişimi kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi. Rehberin; risk ve kriz iletişimi, kurumsal güvenin korunması ve vatandaşların doğru zamanda doğru şekilde bilgilendirilmesi gibi başlıklarda mülki idare amirlerine yol göstermesi amaçlanıyor. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, CİMER ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi başta olmak üzere yürütülen çalışmalar, hazırlanan rehberler ve eğitim programlarıyla devlet ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmeye devam edileceğini ifade etti.

Kamu kurumları arasında güçlü koordinasyonla güven veren bir kamu iletişimi anlayışının daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Duran, rehberin kamu iletişiminin güçlendirilmesine ve vatandaşlarla devlet arasındaki güven bağının pekişmesine katkı sunmasını temenni etti.