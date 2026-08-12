Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen gümrük ve dış ticaret denetimlerinde toplam 8,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve kamu gelirlerinin korunması amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, risk analizleri ve ileri veri analitiği tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında, 2026 yılının ilk 7 ayında 8,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Denetimlerin 7,2 milyar TL'lik bölümü, 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri sonucunda ortaya çıktı. Bu kapsamda 3 bin 223 firma tarafından tescil edilen 19 bin 638 gümrük beyannamesi incelendi.

145 FİRMA DENETLENDİ

Bakanlık müfettişleri tarafından gerçekleştirilen Sonradan Kontrol Firma Denetimleri kapsamında ise 145 firma denetlendi. Bu incelemeler sonucunda 1,7 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı verildi.

Böylece iki farklı denetim yöntemi kapsamında düzenlenen toplam ek tahakkuk ve ceza tutarı 8,9 milyar TL'ye ulaştı.

Bakanlık, söz konusu tutarın 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 29 arttığını bildirirken, mevzuata uygun faaliyet gösteren dış ticaret erbabının haklarını korumak ve vergi kayıp-kaçağını önlemek amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini duyurdu.