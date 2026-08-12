Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkımına ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeyle yüksek yapıların yıkımına özel kurallar getirilirken, patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda mühendis ve ateşleyici şartları sıkılaştırıldı. Fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı 21,50 metreden 18,50 metreye düşürüldü.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle binaların yıkım süreçlerinde teknik, idari ve güvenlik kuralları yeniden belirlenirken, özellikle yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel hükümler yönetmeliğe eklendi.

YÜKSEK YAPILARA ÖZEL YIKIM KURALLARI

Yeni düzenlemeye göre bina yüksekliği 21,50 metreden, yapı yüksekliği ise 30,50 metreden fazla olan binalar 'yüksek yapı' olarak tanımlandı. Bina yüksekliği 51,50 metreyi veya yapı yüksekliği 60,50 metreyi aşan yapılar ise 'çok yüksek yapı' olarak kabul edilecek. Yüksek yapıların tam veya kısmi yıkımlarında teknik ve idari esaslar, yönetmeliğe eklenen EK-5'teki kurallara göre yürütülecek. Yıkım sırasında toz, titreşim ve gürültü sınırlarına uyulması zorunlu olacak. Şantiye çevresinde perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı gibi tedbirler alınacak.

Yüksek yapıların yıkımında, yapının özelliklerine uygun olmak şartıyla makineyle veya patlayıcıyla yıkım tekniklerinden birinin tercih edilmesi esas olacak.

PATLAYICIYLA YIKIMLARDA YENİ ŞARTLAR

Yönetmelikle patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlara ilişkin kurallar da ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Patlayıcıyla yapılacak yıkımlarda patlatmadan sorumlu mühendis ve ateşleyicinin görevlendirilmesi zorunlu hale getirilirken, patlatmadan sorumlu mühendisin uzmanlığını belgelemesi gerekecek.

Ateşleyicilerin ise ilgili mevzuata uygun B sınıfı yeterlilik belgesine sahip olması şartı getirildi. Patlatma öncesinde meteorolojik koşullar değerlendirilecek. Patlatma sırasında hava şoku ve titreşim dalgalarının yayılımını belirlemek amacıyla kalibre edilmiş sensörler kullanılacak. Ayrıca yıkımın yüksek hızlı kameralarla kayıt altına alınması zorunlu olacak.

Gerekli görülmesi halinde yıkım öncesinde test patlatması yapılabilecek ve bu durumda ilgili formun düzenlenmesi gerekecek.

BAZI BİNALARDA FENNİ MESULİYET ZORUNLU OLACAK

Düzenlemeyle yıkımlarda fenni mesuliyet şartları da yeniden belirlendi. Bina yüksekliği 18,50 metreden az olan yapılarda genel olarak fenni mesuliyet aranmayacak.

Ancak bitişik nizam yapılar, karma taşıyıcı sisteme sahip binalar, yapısal düzensizlik bulunan yapılar ile sağlık, eğitim, kültür ve tabiat varlıklarının yakınındaki yapılar için ilgili idare fenni mesuliyet talep edebilecek.

Patlayıcıyla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum kata sahip binaların yıkımında ise fenni mesuliyet zorunlu olacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, kamu kurumlarının daha önce ihale kararı veya ihale tarihi aldığı ya da ihalesini gerçekleştirdiği ancak henüz yıkım ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemlerinin, değişiklik öncesindeki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılması düzenlendi.

Yönetmeliğin bazı hükümleri bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, diğer hükümler yayım tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle yıkım faaliyetlerinde güvenlik, çevresel etkiler, teknik yeterlilik ve özellikle yüksek yapıların kontrollü şekilde yıkılması konusunda daha ayrıntılı bir çerçeve oluşturulmuş oldu.