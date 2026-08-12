Kayseri Melikgazi Belediyesinin organik ürünleri tezgahla buluşturduğu 'Üretici Pazarları' hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Tacettin Veli, İldem ve Keykubat mahallelerinde kurulan üretici pazarlarında, çiftçinin alın teriyle ürettiği ürünler sağlıklı yaşama önem veren vatandaşlarla buluşuyor.

İldem Kapalı Semt Pazar Yeri salı, çarşamba ve perşembe günleri; Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan üretici pazarı perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri; Keykubat Mahallesi'ndeki pazar yeri ise cuma, cumartesi ve pazar günleri açık. Üretici pazarlarında satılan her şey tamamen organik.

'Tarladan Sofralara Doğal ve Taze Lezzetler:'

Kayseri Melikgazi'de vatandaşların organik ürünlerle buluşması ve üreticinin yüzünün gülmesi için önemli bir hizmet sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, herkesi üretici pazarlarına davet ederek şunları söyledi:

'Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bizim hizmet rotamızı belirliyor. Çok farklı alanlarda sayısız hizmeti vatandaşlarımızla buluşturuyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Üretici pazarları hem çiftçinin kalkınması hem de vatandaşımızın organik gıdalara ulaşması açısından oldukça önemli. Vatandaşlarımız her yıl üretici pazarlarımızın açılmasını heyecanla bekliyor. Kışlık hazırlıklarını yapan hemşehrilerimiz özellikle organik ürünleri tercih etmek istiyor. Bizler de bu kapsamda tam 3 farklı bölgede üretici pazarlarımızı kuruyoruz. Tacettin Veli, İldem ve Keykubat Pazar Yerlerimizde 500'e yakın üreticimiz satış yapıyor. Tarladan gelen doğal ürünler sofralarla buluşuyor. Yaz boyu açık olacak pazarlarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.'

Üretici pazarlarında satış yapan çiftçiler ve alışveriş yapan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler.