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Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutların güvenliğini korumak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü kararlı çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hudut Kartalları tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında 51 bin 149 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

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