Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 51 kilo 149 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.
ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında Van'da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hudut Kartalları tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında 51 bin 149 gram uyuşturucu madde tespit edildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutların güvenliğini korumak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü kararlı çalışmaların devam ettiğini bildirdi.