Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.