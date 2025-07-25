Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.