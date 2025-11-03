Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.