Ünlü sanatçı Sibel Can, bu gece Cahide Palazzo sahnesinde sevenleriyle buluşurken, 24. stüdyo albümü Drama da plak ve CD formatlarında müzikseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan albüm, açılır kapaklı özel baskısı ve yüksek ses kalitesiyle koleksiyonerler ve nostalji tutkunları için özel bir deneyim sunuyor.

Dijitalde yayınlandığı ilk andan itibaren yoğun ilgi gören Drama, kısa sürede radyo listelerine girmeyi başardı.

Albümün çıkış parçası “Drama” için çekilen ilk klip beğeni toplarken, dinleyicilerin yoğun isteği üzerine klip çekilen Pes şarkısı da ilgiyle karşılandı. Söz ve müziği Cem Adrian’a ait olan şarkı, Sibel Can’ın güçlü yorumuyla kısa sürede öne çıkan parçalar arasında yer aldı.

Paris’te Aytekin Yalçın’ın objektifine yansıyan albüm görselleri, Amor Garibovic’in tasarımları ve Kevin Lanoy’un styling dokunuşlarıyla tamamlanırken, daha önce Dolby Atmos formatında dijital platformlarda yayınlanan Drama, şimdi analog sesin sıcaklığıyla da dinleyiciyle buluşuyor.