Sahnesi, zarafeti ve güçlü yorumu ile her daim fark yaratan Sibel Can, Cahide'de sezonun ilk gecelerinde izleyicisiyle buluşarak unutulmaz anlara imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Sanatçının sahneye adım attığı ilk andan itibaren mekânı dolduran misafirler, Sibel Can'ın hem yeni şarkıları hem de hafızalara kazınan hitleriyle müziğe doydu. Can, Amor Gariboviç tarafından hazırlanan muhteşem elbisesi, sahne enerjisi ve zerafeti ile göz kamaştıran sanatçı, bir Cahide konserinde daha geceye yine damgasını vurdu. Sony Music Türkiye etiketli son albümü Drama'nın yanı sıra hit olmuş şarkılarını da eşsiz yorumu ile okuyan Sibel Can, tam bir müzik şöleni sundu.

Nisan ayıyla birlikte başlayan bu özel Cahide buluşmaları, İstanbul'un eğlence takvimine hızlı bir giriş yaparken; sanatçının kısa aralıklarla yeniden Cahide sahnesine çıkacak olması, müzikseverleri şimdiden heyecanlandırdı. Baharın enerjisini sahnesine taşıyan Sibel Can, Mayıs ayında da Cahide'de dinleyicisiyle buluşmaya devam ederek sezon boyunca İstanbul gecelerine yön vermeye hazırlanıyor.

Tüm yaz sezonu konser takvimi şimdiden dolan ünlü sanatçı, yeni bir rekora hazırlanıyor.

17 Nisan'da Ankara Congresium'da sahne alacak olan Sibel Can, 25 Nisan, 9 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde Cahide Palazzo'da dinleyicisiyle buluşacak. 8 Mayıs'ta Antalya Açıkhava, 15 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi ve 22-23 Mayıs tarihlerinde Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan sanatçı, Kurban Bayramı'nda ise Antalya'da müzik şöleni sunacak.