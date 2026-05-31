Manisa Kültür Yolu Festivali'nin ilk günü, Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleşen Ferhat Göçer konseriyle müzik dolu anlara sahne oldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Kütlür Yolu Festivali kapsamında dinleyicileriyle buluşan sevilen sanatçı, güçlü yorumu ve sevilen şarkılarıyla ilk gün coşkusunu zirveye taşıdı.

Konser alanını dolduran binlerce müziksever, sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte festivalin ilk gününü unutulmaz bir atmosfer içinde geçirdi. Gece boyunca Ferhat Göçer'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler, festival heyecanını müzikle birlikte yaşadı. Sevilen sanatçı; 'Yıllarım Gitti, Takvim, Vur Kadehi Ustam' eserlerini art arda seslendirirken, sahnedeki güçlü performansı ve dinleyiciyle kurduğu samimi iletişimle büyük beğeni topladı. Konser boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, hareketli şarkılarla coşku yeniden yükseldi ve festivalin ilk günü müzik dolu bir atmosferde tamamlandı.

Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleşen konser, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin açılış gününün en yoğun ilgi gören etkinliklerinden biri oldu.

Festival alanını dolduran müzikseverler, gece boyunca sevilen şarkılara eşlik ederek ilk gün coşkusunu doyasıya yaşadı.