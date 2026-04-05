Sibel Can, Les Ambassadeurs Hotel balo salonunu hınca hınç dolduran misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü sahne performansı ve etkileyici repertuarıyla izleyenleri büyüleyen sanatçı, müzikseverlere adeta müzik şöleni sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan son albümü Drama'dan şarkıların yanı sıra, geçmişten günümüze hit olmuş eserlerini de seslendiren Sibel Can, sahnedeki enerjisiyle bir kez daha farkını ortaya koydu. Yaklaşık iki saat süren konserine 'Akbaba' ile iddialı bir giriş yapan sanatçı, 'Senden Başka Kimsem Yok' ve 'Bir Diye Söylüyorum' ile tempoyu zirveye taşıdı.

Amor Gariboviç imzalı şık elbisesiyle zarafetini gözler önüne seren Sibel Can, yalnızca güçlü yorumu ile değil; samimi tavırları ve seyircisiyle kurduğu sıcak iletişimle de büyük beğeni topladı.

Her detayı özenle hazırlanan bu özel konser, izleyenlerin hafızasında uzun süre yer edecek performanslardan biri olurken; Sibel Can'ın müzik yolculuğunda yeni projeleriyle adından söz ettirmeye devam edeceği ve bu yaz da konser rekorlarına imza atacağı şimdiden konuşuluyor.