Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı'nın 'SİA-Öğrenme Programı' kapsamında Selçuklu Şehirleri Keşif Programı ilgi gördü.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi iş birliğiyle Selçuklu Şehirleri Keşif Programı gerçekleştirildi.

'SİA-Öğrenme Programı' kapsamında Anadolu'nun köklü Selçuklu şehirlerini; mimari, kültürel ve sosyal boyutlarıyla keşfetme amacıyla düzenlenen programda teorik dersler, uygulamalı atölyeler ve saha gezileriyle Selçuklu medeniyetinin izleri incelendi.

Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde şehir kimliği, mimari miras ve kültürel süreklilik konuları ele alınırken katılımcılar; Renk ve Motif Atölyesi ile Selçuklu süsleme sanatlarını deneyimleme; Zihin Haritası Atölyesi ile ise edindikleri bilgileri analiz ederek kendi yorumlarını geliştirme fırsatı buldu.

Ayrıca Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen teknik geziyle katılımcılar, Alâeddin Camii, Kılıçarslan Köşkü, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese, Bedesten, Sahip Ata Külliyesi ve Şükran Mahallesi gibi tarihi mekânları ziyaret etti. Katılımcılar, bu gezilerde taş işçiliği, süsleme sanatları ve şehir planlaması üzerine gözlemler yaptı.

'Selçuklu Şehirleri Keşif Programı', geçmişin izlerini bugünün öğrenme deneyimleriyle buluşturarak gençlerin tarih bilinci ve kültürel farkındalığını güçlendirmeyi hedefledi.