İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan, World Challenge Cup'ta kazandığı altın madalyayla dikkatleri üzerine çekti. Ferhat Arıcan'ın izinden yürüyen genç sporcu, hedefini Avrupa Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları olarak açıkladı.

İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, katıldığı organizasyonlarda elde ettiği başarıların yanı sıra yeni yeteneklerin keşfi ve yetiştirilmesi konusunda da örnek bir model ortaya koyuyor. Altyapıya yaptığı uzun vadeli yatırımların karşılığını almaya başlayan kulübün genç sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birer birer kürsüye çıkıyor.

Bu isimlerden biri olan milli jimnastikçi Altan Doğan, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen, Türkiye'ye artistik jimnastikte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve kendi adına tescilli üç hareketi bulunan milli sporcu Ferhat Arıcan da destek verdi. Doğan ile birlikte milli takımda görev alan deneyimli antrenör Reyhan Karanlık da kulübün başarı hikâyesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kentte spor kültürünü yaygınlaştırmak ve 'Spor Kenti İzmir' vizyonunu güçlendirmek amacıyla ortaya koyduğu hedefler, kulübün başarılarına da yansıyor. Olimpiyatlarda yarışan İzmirli sporcu ve madalya sayısını artırma hedefini sık sık dile getiren Başkan Tugay'ın çizdiği rota doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda takım başarıları ve bireysel zaferler elde etmeye devam ediyor.

'HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI VE OLİMPİYATLAR'

21 yaşındaki milli sporcu Altan Doğan, öncelikli hedefinin ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve ardından Akdeniz Oyunları olduğunu belirterek, Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak kürsüye çıkmayı ve paralel aletinde finale kalarak madalya kazanmayı amaçladığını ifade etti. Dünya Şampiyonası kadrosunda da yer almak istediğini vurgulayan Altan Doğan, uzun vadeli hedefinin ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu belirterek, 'Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan'ın başardığı gibi olimpiyatlarda paralel aletinde madalya kazanmak istiyorum' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sağladığı imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren genç sporcu, kentin spora verdiği desteğin motivasyonlarını artırdığını söyledi. Doğan, 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye kadrosunun önemli bölümünün yine İzmirli sporculardan oluşacağına inandığını belirterek, o takımın bir parçası olmak için çalıştığını ifade etti. Tecrübeli isimleri örnek aldığını aktaran Doğan, gelecek kuşaklara tavsiyede bulunurken, 'Pes etmemeleri, çok sıkı çalışmaları gerek. Biz de bunları duyarak buralara geldik, daha da iyi seviyelere geleceğiz' diye konuştu.