İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların, kadınların ve mahalle sakinlerinin katıldığı 'Gökyüzüne Ne Söylemek İstersin?' temalı Kadifekale Uçurtma Şenliği düzenledi. Etkinliğe katılan ve çocuklarla birlikte uçurtma uçuran İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 'Çocuklarımız için ne yapsak az' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Kendine Ait Bir Oda İnisiyatifi ve Darağaç Kolektifi desteğiyle 'Gökyüzüne Ne Söylemek İstersin?' temalı Kadifekale Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Çocukların, kadınların ve mahalle sakinlerinin birlikte üretim yaptığı katılımcı bir mahalle etkinliği olan Kadifekale Uçurtma Şenliği'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da katıldı. Uçurtma tasarım atölyelerinde çocukları ziyaret eden ve uçurtma yapan Yıldır, çocukların gökyüzü heyecanına da ortak olarak uçurtma uçurdu. Kadifekale Uçurtma Şenliği kapsamında uçurtma yapım alanları, çocuk atölyeleri, kadın uçurtma üretim alanı, mahalle katılım alanları eş zamanlı olarak yürütüldü. Yüzlerce çocuk, ebeveynleriyle beraber etkinlikte keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 'Çok güzel bir etkinlik bu. İnsanlarımızın bu tür etkinliklere çok fazla ihtiyacı var. Alan da müsait. Kadınlarımız burada mahalle bostanında ekim de yapıyor. Neler ektiklerini sordum, ben de ekiyorum aslında. Çok hoşuma gitti. Daha sık yapmamız gereken etkinlikler olduğunu düşünüyorum. Çocuklar için ne yapsak az. Onların da mutlu olduğunu görmek hoş' dedi.

Etkinliğe katılan Baran Yüksel, 'Çok memnunuz. İyi ki böyle bir etkinlik yapıldı, bütün çocukların da uçurtması oldu' derken, Samet Zengin, böyle bir etkinlik olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Etkinliğe katılıp uçurtma uçuran 5 yaşındaki Seyithan İbrahim Aksoy'un annesi Samira Aksoy, 'Çocuklara değişiklik oldu. Çocuk sabaha kadar uçurtma uçuracağız diye uyumadı. Mutluyuz' diye konuştu.