İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin kadın emeğini görünür kılmak amacıyla düzenlediği 'Kadın Emeği ve Dayanışma Sergisi' ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbu'da Maltepe Belediyesi, kadınların yıl boyunca emek vererek hazırladığı el işi ürünleri 'Kadın Emeği ve Dayanışma Sergisi' ile vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Filografiden nakışa, örgüden dekoratif tasarımlara kadar birçok özel çalışmanın yer aldığı sergi, Maltepeli kadınların üretim gücünü gözler önüne seriyor.

Kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan eserler; örgü, punçh, kanaviçe ve farklı el sanatları tekniklerinden oluşuyor. Sergi, yalnızca el emeğini değil, kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer almasına katkı sunan dayanışma kültürünü de yansıtıyor. Bunun yanında kadın emeğinin görünür olması, kadınların sosyal yaşamda daha çok var olması için önemli bir adım olarak göze çarpıyor.

Kadınlara yönelik psikolojik destek, hukuki danışmanlık ve sosyal destek hizmetleriyle çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, bu tür etkinliklerle kadınların üretimlerini görünür kılmayı ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemeyi hedefliyor. Özellikle el emeği ürünlerin sergilenmesi, yerel dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlıyor. 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi'nde, saat 13.00'te ise Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi'nde yeni sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.