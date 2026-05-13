Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba ile istişare toplantısında bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Hünkar Köşkü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve daire başkanları ile Yıldırım Belediyesi başkan yardımcıları da katıldı.

Görüşmede; Yıldırım'da yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Özellikle ulaşım, kentsel dönüşüm ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ortak akıl vurgusu yaptı. Başkan Yılmaz, Yıldırım'a değer katacak hizmetleri işbirliği ve koordinasyon içerisinde hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba ile Yıldırım'a kazandırdığımız ve planlama aşamasında olan projelerle ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek için yerel yönetimlerin uyum içinde çalışması önem taşıyor' dedi.

Yıldırım'ın her geçen gün gelişen ve dönüşen bir ilçe olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'ın sadece bugünü için değil, geleceği için de çalışıyoruz. Yıldırım'ı daha modern, daha yaşanılabilir ve daha güçlü bir şehir haline getirmek adına gayret gösteriyoruz. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek hem Bursa'mıza hem de Yıldırım'ımıza değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba ise yerel yönetimlerde iş birliğinin önemine dikkat çekti. Biba, 'Yıldırım, Bursa'nın en önemli ilçelerinden. Yıldırım'ın ihtiyaçlarına yönelik her projede ortak akıl ve işbirliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bursa'nın her noktasında olduğu gibi Yıldırım'da da hizmetlerin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi adına iş birliğimiz artarak devam edecek.Ortak amacımız, Bursa ve Yıldırım'ın gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmek' dedi. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.