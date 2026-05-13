SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki sosyal belediyecilik hizmetlerine güç kazandırmak için tam donanımlı 3 hasta nakil ambulansını filosuna kattı. Başkan Yusuf Alemdar, yeni araçlarla

Sakarya'nın dört bir yanında eve ve hastaneye hasta nakilleriyle 'ulaşılamayana ulaşarak' Sakarya'daki sağlık sisteminin yükünü hafifletecekleriniifade etti. Alemdar, 'Ulaşılamayana ulaşmak, vatandaşlarımızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını en kısa sürede çözebilmek için gayret gösteriyoruz. Amacımız sosyal devlet anlayışını toplumun her kesimine yakından hissettirmektir. Hayırlı olsun' dedi.

Büyükşehir toplam 5'e çıkardığı hasta nakil ambulanslarıyla Sakarya'da sağlık sisteminin yükünü hafifletecek.

Sakarya'da ihtiyaç duyan hastalar, bu nakil ambulanslarıyla evlerinden alınarak hastaneye ve hastaneden eve nakil edilecek. Ayrıca şehir dışıhasta nakillerine de destek verilmiş olacak. İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yatağa bağımlı hastaların taburcu olmaları halinde burada görev yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hizmete aldıkları 3 yeni hasta nakil aracının şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerken, şehir genelinde kesintisiz sürdürülen ve hasta vatandaşlar ile yakınları tarafından memnuniyetle karşılanan hasta nakil hizmeti, yeni araçlarla birlikte daha fazla kişiye ulaşacağını söyledi.

Hasta nakil aracı hizmetlerinden faydalanmak isteyenler Tıp Merkezi'ne bizzat başvurarak ya da 44 44 054 veya ALO 153 nolu telefonu arayabiliyor.