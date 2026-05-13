SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türk Müziği' konseri, sanat dolu atmosferi ve unutulmaz eserleriyle müzikseverlere özel bir gece yaşattı.

Türk müziğinin sevilen yorumcularından Çiğdem Gürdal, Ziya Taşkent Konser Salonu'nda sahne aldığı konserle dinleyicileri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.Güçlü sesi, zarif yorumu ve sahnedeki samimi duruşuyla büyük beğeni toplayan Gürdal, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerin gönlüne dokundu.

Konser boyunca salonda kimi zaman hüzünlü melodilerin dinginliği, kimi zaman da unutulmaz şarkıların coşkusu hâkim oldu. Dinleyiciler, sanatçının seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik ederken, Ziya Taşkent Konser Salonu uzun süre alkışlarla yankılandı.