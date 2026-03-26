Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca için güzel gelişmeyi duyurdu. Sapanca'da binlerce kişinin merakla beklediği spor salonunun inşası başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

İlçelerde hayata geçirilen futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile spor altyapısını güçlendiren Büyükşehir, şimdi ise spor salonu yatırımlarıyla sporla büyüyen bir nesil oluşturmayı hedefliyor.

Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'nden sonra Adapazarı, Erenler, Kaynarca'da süratle başlayan spor salonları projesinin 4'üncüsüSapanca'da yükseliyor.

Başkan Alemdar, Sapanca'da herkesin merakla beklediği spor salonu projesinin inşa sürecinin başladığını açıkladı. Başkan Alemdar, '3 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçireceğimiz modern spor tesisimizi Sapanca'mıza kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Bu tesis, spor yapmak isteyen herkesin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde planlandı. Her detayını özenle düşündüğümüz bu projeyle özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, sporla büyüyen sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz.3 katlı olarak inşa edilecek tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Sapanca'mızın spor altyapısına önemli bir değer katacak bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

DEV TESİSTE NELER OLACAK?

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek projede, gençlerin sporla birlikte gelişim göstermeleri için her detay titizlikle planlandı.

3 katlı olacak olan modern tesiste bireysel spor salonları ve fitness alanları, sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak soyunma odaları, antrenör odaları, idari birimler ve kafeterya olacak.

Tesis gençlerden yetişkinlere, amatör sporculardan profesyonel sporculara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet edecek. Proje ile ilçede spor kültürününmodern imkanlarla gelişmesine olanak tanırken, binlerce gencin sporla büyüyüp geleceğe adım atmasına vesile olacak.