Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan Sevince Mağazası, 2024 yılında 3 bin 360 ihtiyaç sahibine hizmet verdi.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve bu doğrultuda, ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olmaya gayret gösteren Çayırova Belediyesi’nin önek uygulaması Sevince Mağazası, 2024’te de ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Sevince Mağazası, açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşa hizmet verdi. Erkek, kadın ve çocuk giyim bölümlerinin yer aldığı mağazadan beğendikleri kıyafetleri gönül rahatlığı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Sevince Mağazası’ndan oldukça memnun. İhtiyaç sahiplerinin herhangi bir ücret ödemeden, sıfır kıyafetlerle giyim ihtiyaçlarını gönüllerince karşıladıkları mağaza, 2024 yılında 3 bin 360 ihtiyaç sahibine destek sağladı.

AİLELER UYGULAMADAN MEMNUN

İhtiyaç sahibi Çayırovalıların, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru sonrasında faydalanabildiği Sevince Mağazası’nda aileler, ayakkabıdan, pantolona, elbiseden, çoraba, gömlekten, cekete tüm kalemlerde herhangi bir ücret ödemeden sıfır kıyafet alışverişlerini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Çayırovalı ihtiyaç sahibi aileler, Erkek, kadın ve çocuk reyonlarının bulunduğu mağazadan, oldukça memnun ve mutlu olduklarını dile getirdiler. Sevince Mağazası, yapılan incelemelerden sonra uygunluk durumuna göre ilçedeki ihtiyaç sahiplerine randevu sistemine göre hizmet veriyor. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, Sevince Mağazası’ndan faydalanmak isteyenlerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi.