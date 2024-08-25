Herkes havuzlarda yüzsün, kanallarda canlar yitip gitmesin diyerek ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait havuzlar çocuk ve gençlerin serinlemek için ilk adresi oluyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa’da, çocuklar ve gençleri tehlikeli ve yasak olan kanal ve göletlere girmek yerine havuzlara yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve güvenli bir ortamda serinlemelerini sağlıyor.

Gün içerisinde farklı seanslarla her seansta maksimum 60 kişi olacak şekilde planlama yapılarak havuzlara alınan çocuk ve gençler, Şanlıurfa’nın kavurucu sıcağında cankurtaranların gözetiminde serinlemenin tadını çıkarıyor.

Aileler de çocuklarını yalnız bırakmıyor. Çocuklar farklı ebat ve boylardaki havuzlarda serinlerken anne ve babalar da dinlenme alanında çocuğunun seansının bitmesini bekliyor.

Arkadaşlık bağlarının da geliştiği havuz keyfini doyasıya yaşayan çocuklar akranlarına da bir mesaj ileterek sulama kanallarına ve göletlere girmemeleri gerektiğini bu alanlarda boğulmaların yaşandığını ailelerin üzülmemesi için kanala değil Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz havuzlarına gelmeleri gerektiğini hatırlattılar.

Aileler ise sunulan hizmet ve sağlanan imkanlardan memnun olduklarını belirterek hemen her gün çocuklarını bu havuzlara getirmeye çalıştıklarını, havuzların kanallardan çok daha hijyenik ve güvenli olduğunun altını çizdiler.