Profesyonel Turist Rehberi ve Yazar Serhan Güngör ile ‘Türkiye Tarihine Türkiye Sınırları Dışından Bakış’ adlı söyleşi Meryem Ana Kilisesi’nde yapıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla gerçekleştirdiği etkinlikler sürüyor. Büyük ilgi gören kültürel ve sportif etkinlikler çerçevesinde, Profesyonel Turist Rehberi ve Yazar Serhan Güngör ile ‘Türkiye Tarihine Türkiye Sınırları Dışından Bakış’ adlı söyleşi Meryem Ana Kilisesi’nde gerçekleştirildi.

"GEZGİNGÖZ Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi" kitabının yazarı olan Güngör’ü okurları ile buluşturan söyleşiye Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, turizmciler ve okuyucuları katıldı.

Söyleşide Güngör, 30 yıla yakın rehberlik kariyerinde Türk gezginlerle yaptığı yurtdışı turlarında ve kendi seyahatlerinde gözlemlediği Türkiye tarihi ve Anadolu kültürüne dair izleri anlattı.

Söyleşi sonunda Güngör, "GEZGİNGÖZ Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi" kitabını okuyucuları için imzaladı.