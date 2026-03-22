İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Yörük ve Türkmenlerin Nevruz ve Ramazan Bayramı'nı birlikte kutladığı etkinliğe katıldı. Kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaptan Başkan Tugay, 'Milletimle her zaman gurur duydum. Bu güzel çadırda, bu birlikteliği görmek bana güç veriyor. Birliğimizi büyüterek devam edelim' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yörük ve Türkmenlerin geleneksel bayram buluşmasına katıldı.

Bu yıl, Ramazan Bayramı ile Bahar Bayramı'nın birleşmesiyle daha da coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliği, Bornova Oba Yörük Türkmen Müzesi'nde yapıldı. Kutlamalara Başkan Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra, Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Ramazan Dumanlı, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere birçok Yörük ve Türkmen derneği başkanı ile çok sayıda yurttaş katıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, Oba'ya gelen Yörük ve Türkmenlerle bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında geleneksel semeni tepsisinde dilekler dilendi. Ardından, Oba'da yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlanarak, Ergenekon'dan çıkışı sembolize etmek amacıyla kızgın demir dövüldü.

YÖRÜK VE TÜRKMEN KÜLTÜRÜNÜN ASIRLIK MÜZESİ

Başkan Tugay, Oba'da ilk olarak nesilden nesle aktarılan miraslarla hazırlanan Oba Yörük ve Türkmen Kültür Merkezi'ni gezdi. Müzede Ege'nin efelerinden miras asırlık silahları, kıyafetleri, Yörük ve Türkmenlerin günlük yaşamdan üretime geleneksel kullandığı eşyalar, tarım araçları, demir dövme ekipmanları, miğferler, kalpaklar, cepkenler, el işi aletleri, bayraklar, at ekipmanları yer aldı.

Müze ziyaretinin ardından dualar eşliğinde geleneksel bayram kahvaltısına geçildi. Kahvaltının ardından Yörük ve Türkmenlere seslenen Başkan Tugay, 'Bugün iki bayramı bir arada kutluyoruz. Türk milletinin büyüklüğüne inanıyor ve gücüne olan inancımızı pekiştiriyoruz. Yörükler, Orta Asya'dan gelen Oğuz boylarının devamıdır ve Atatürk de kendisini bir Yörük olarak tanımlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Toroslar'da bir Yörük çadırının dumanı tüttüğü sürece, bu ülkeye hiçbir şey olmaz' der. Biz de Atatürk'ün mirasıyla gurur duyuyoruz. Olağanüstü güzel bir kültürümüz var. 21 Mart'ta Kültürpark'ta Bahar Bayramı'nı kutladık. Eğer insanlar kökenlerinden gelen değerlerine sahip çıkarsa, Türkiye büyük ve güçlü bir ülke olarak dünyaya örnek olabilir. Ancak bugün ülkemiz, kötü akımların etkisi altında. Şiddet ve uyuşturucu gibi sorunlarla mücadele etmek için tüm milletin birlik içinde hareket etmesi gerek. Gücümüz, köklerimizden geliyor' dedi.

Yörükleri her zaman çok sevdiğini ve yanlarında olmaya çalıştığını kaydeden Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı: 'Bundan sonra da yanınızda olacağım. 21 Mart, bu yıl hem Nevruz'un hem de Ramazan Bayramı'nın bir arada kutlanması fırsatını sundu. Milletimle her zaman gurur duydum. Bu güzel çadırda, bu birlikteliği görmek bana güç veriyor. Birliğimizi büyüterek devam edelim. Allah varlığınızı, birliğinizi ve beraberliğinizi bozmasın. Hep birlikte, ülkemizin ve şehrimizin güzel günlerinde olalım. Gönüllerinizin güzelliği, vicdanınız ve ahlakınız, sizi tanıyan herkese yol göstersin.'

Bayramlaşmada Yörük ve Türkmenler adına konuşan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, 'Yaklaşık 15-20 yıldır Yörükleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yörüklerin tabiatı bir yerde toplanmaya pek müsait değil. Devlet kurarken bile zorlanmışlar. Ancak tüm Yörükleri tek çatı altında toplamak gibi zor bir hedef peşindeyiz. Nerede olursak olalım, yüreği güzel dostlar edindik. Yörükler, misafirlerini ne amaçla geldiklerini iyi ayırt ederler; vermeye geleni gönüllerinde başköşeye oturturlar. Başkanımızı ilçe başkanlığınızdan beri tanıyoruz ve Yörüklere olan yakınlığınızı biliyoruz. Bu Oba'yı hiç yalnız bırakmadınız. Demek ki siz, Yörük camiamızın değerli büyüklerindensiniz. Sizin sahip çıkmanızla İzmir'deki Yörükler hep başını sokacak bir çadır buldu. Bizi sahipsiz ve başsız bırakmadınız' dedi.

Konuşmaların ardından Yörükler, Öznur Tugay'ın doğum gününü, üzerinde Başkan Tugay ile fotoğrafının bulunduğu sürpriz bir doğum günü pastasıyla kutladı. Alkışlar eşliğinde pastayı kesen Öznur Tugay, tebrikleri kabul ederek güzel sürpriz için teşekkür etti. Ardından, Yörük ve Türkmenlerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.