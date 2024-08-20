İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin Sasalı Kadın Dayanışma Merkezi’nde düzenlediği kursu tamamlayan kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği ürünler sergiye çıktıİZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında düzenlenen Şiş Örücülüğü ve Tığ Örgü Şapka Kursu sona erdi. Kursiyerlerin dönem boyunca ürettiği çanta, şapka, tığ ve şiş örgüsü ürünler, Sasalı Kadın Dayanışma Merkezi’nde sergilendi.

Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarının 2023-2024 dönemi sona ererken, yıl boyunca 14 branşta açılan kurslara 780 kursiyer katıldı. Yeni dönem kurs kayıtları ise Eylül ayı itibariyle başlayacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nden bilgi alabilecek.

“KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ YER ALACAK”

Kadınlara yönelik meslek ve hobi kurslarına yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğlili kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer alması ve güvenle sosyalleşebilmesi adına meslek edindirme, hobi ve spor kurslarımızı sürdürüyoruz. Yaz dönemi kurslarımız da sona erdi. Sasalı Kadın Dayanışma Merkezi’nde düzenlediğimiz Şiş Örücülüğü ve Tığ Örgü Şapka Kursunu tamamlayan kadınlar ürettikleri el emeği ürünlerini sergileme fırsatı bulduk. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz dönem boyunca birbirinden değerli ürünler ortaya çıkardı. Serginin hazırlanmasında emeği geçen hocamızı ve kursiyerlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.